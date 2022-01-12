Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Sopron Basket ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Sopron Basket ile karşılaşacak

Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Sopron Basket ile karşılaşacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 10 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Sopron Basket ise 6 galibiyet ve 4 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Fenerbahçe 73-47 kazanmıştı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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