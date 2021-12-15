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Fenerbahçe Safiport: 76-93

Fenerbahçe Safiport: 76-93
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague B Grubu 9'uncu maçında Basket Landes'i deplasmanda 93-76 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague B Grubu 9'uncu maçında Basket Landes'i deplasmanda 93-76 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Safiport, 45-43 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekipte Elizabeth Williams kaydettiği 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alına Iagupova 20, Satou Sabally 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Marine Fauthoux 19 sayıyla mücadele etti.


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