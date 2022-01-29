Fenerbahçe Safiport: 59-82
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague 11'inci hafta erteleme maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i deplasmanda 82-59 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague 11'inci hafta erteleme maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i deplasmanda 82-59 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini elde etti.
Sopron Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-30 önde kapatan Fenerbahçe Safiport'ta Kayla McBride ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Satou Sabally 18, Elizabeth Williams 12 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise Briann January 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Euroleague 14'üncü hafta maçında, 2 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.
Demirören Haber Ajansı - Spor