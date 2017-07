Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, "İyi bir kadromuz vardı, kaliteli isimler kattık ve kalitemizin daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sadece kaliteli oyuncular getirir." dedi.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, antrenman sonrası düzenlenen basın toplantısında, sezon öncesi kampın harika gittiğini, Fenerbahçe'de geçirdiği son 2 yıldan çok daha iyi hazırlandıklarını söyledi.



"Bu çalışma şekli bizi çok iyi yerlere getirecektir." diyen de Souza, "Umuyorum ki çok çalışarak bu sezon başarılı oluruz çünkü şampiyonluktan başka şansımız ve düşüncemiz yok." ifadesini kullandı.



Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesinin takım üzerindeki etkisinin nasıl olacağı şeklindeki soru üzerine Brezilyalı futbolcu, "Aslında hocamızla tanıştığımız günden bu yana bir hafta geçti ve kısa bir zaman. Onunla ilgili tam bir görüş bildirmek için erken. Şu ana kadar gördüğüm çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktörümüz var. İyi bir kadromuz vardı, kaliteli isimler kattık ve kalitemizin daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sadece kaliteli oyuncular getirir. Yeni transferlerle ilgili ilk dileğim iyi başlamaları. Uyum sürecini çabuk atlatırlarsa çok faydalı olurlar. Bizim amacımız galibiyetler almak ve galibiyetler için çok çalışıyoruz." diye konuştu.



De Souza, bir gazetecinin takımın iki ön libero ile çalışmaya devam edip etmeyeceği sorusunu, "Bizim sorunumuz 2 ön liberoyla oynamak ya da tek ön liberoyla oynamak değil. Bugüne kadar 2 ön liberoyla oynadık ama bana göre bizim aşmamız gereken başka sorunlar vardı. Ozan, Mehmet Topal ya da ben oynamışım fark etmez. Yeter ki sahaya çıktığımızda ne yapmamız gerektiğini bilelim. Bu sorunu çözdüğümüz zaman hiçbir sorun yaşamayız. Yeter ki Fenerbahçe futbolcusu sahaya çıktığında hedefini, ne yapması gerektiğini bilsin. O zaman Fenerbahçe'nin galibiyetleri alması kaçınılmazdır." şeklinde yanıtladı.



"Antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara yansıyordu"



Geçen sezon orta sahada fark oluşturacak, oyunun kilidini açacak isimlere her zaman ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Josef de Souza, "Bir önceki sezon 10 numara oynayan bir isim yoktu ama Beşiktaş'la mücadelemizi ligin sonuna kadar devam ettirdik. İstediğimiz noktaya götüremedik geçen sezon. Şu anda buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz ama antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara yansıyordu." dedi.



"Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan çok daha iyi hazırlanıyoruz"



Josef de Souza, her oyuncunun zaman zaman iyi ve kötü performanslar sergileyebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Her oyuncu böyle dönemler yaşar ama saha içinde koşmamanın ve en iyisini vermemenin bahanesi yoktur. Bunu açıklayamayız. Fenerbahçe'nin benim koşmama ve en iyisini vermeme ihtiyacı var. Ben evimde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Benimle yaşayan ve evimde bana bu konuda yardımcı olan birisi var. Kulüple de bağlantılı ve bir sonraki maça hazır olmamı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon bu yüzden kas sakatlığı yaşamadım. Bu benim için çok önemli. Takımın bana ihtiyacı olduğu anda sahada olmam gerekiyor. Kendime çok dikkat ediyorum ve Fenerbahçe'nin başarısı için bunu yapmam gerekiyor. Sezon öncesi kampı harika gidiyor. Kendimi yorgun hissediyorum ve bu çok önemli bir nokta. Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan çok daha iyi hazırlanıyoruz. Bu çalışma şekli bizi çok iyi yerlere getirecektir. Umuyorum ki çok çalışarak bu sezon başarılı oluruz çünkü şampiyonluktan başka şansımız ve düşüncemiz yok."