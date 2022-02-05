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Fenerbahçe sadece Başakşehir'e gol atamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe sadece Başakşehir'e gol atamadı

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde oynadığı iki Başakşehir maçında da gol atamadı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde oynadığı iki Başakşehir maçında da gol atamadı. Sarı-lacivertliler, 24 hafta boyunca gol atamadığı tek rakibi Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezon boyunca sadece Başakşehir'e gol atamadı. 19 Eylül'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler daha sonra oynayan haftalarda kaybetse dahi gol kaydederken, 24. haftada yine bir Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe sadece Başakşehir'e gol atamadı

Fenerbahçe sadece Başakşehir'e gol atamadı

Fenerbahçe sadece Başakşehir'e gol atamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Güncel, Haber

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