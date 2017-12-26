Fenerbahçe Rvp İçin Masada! (Canlı)





Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Fenerbahçe'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor...







Ok'un açıklamaları şöyle;



Finansal Fair Play sebebiyle transferlerin geç yapılması takımı etkiledi. Yedek kulübesinde Ahmethan vardı başlangıçta. Şimdi ise Soldado, Fernandao, Janssen gibi isimler var...



Bu kadar kötü başlayan Volkan'a rağmen Kameni'nin kaleyi devralamaması bana göre en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Ozan Tufan'ı da bunun içine dahil edebiliriz.



Dirar'ı Lens ile kıyaslıyor belki insanlar ama öyle bir oyuncu değil. Sağ bek orjinli bir isim. Oyuncuları bunun üzerinden eleştirmek gerek. Hocanın tercihi de bu yönde. Herkesin aksine hoca kendisinden çok memnun. Bilmediğimiz binlerce detay var maç içinde. Dirar bir Lens değil ama sağ bek olarak önde fena iş yapmadı.



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