Fenerbahçe UEFA rövanş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Konferans Ligi rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Uefa Konferans Ligi maçları tüm hızıyla devam ederken futbol severler, Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Fenerbahçe- Slavia Prag rövanş maçı ne zaman oynanacak? merak ediyor. Peki, temsilcimiz FB rövanş maçını ne zaman oynayacak? Detaylar sizlerle...

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

17 Şubat tarihinde yapılan ilk maçın rövanşı haftaya 24 Şubat Perşembe 2022 tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması 24 Şubat Perşembe akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Rövanş maçı deplasmanda olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İLK MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?

Slavia Prag - Fenerbahçe 2. maçı bugün 24 Şubat Perşembe akşamı saat 23:00'da başlayacaktır.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem