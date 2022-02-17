Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Konferans Ligi rövanş maçı ne zaman oynanacak?
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı devam ederken taraftarlar, Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Fenerbahçe-Slavia Prag rövanş maçı ne zaman oynanacak? merak etti. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş mücadelesi ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte bilgiler...
UEFA Konferans Ligi maçları tüm hızıyla devam ederken futbol severler, Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Fenerbahçe-Slavia Prag rövanş maçı ne zaman oynanacak? merak ediyor. Peki, temsilcimiz FB rövanş maçını ne zaman oynayacak? Detaylar sizlerle...
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.
Slavia Prag - Fenerbahçe 2. maçı bugün 24 Şubat Perşembe akşamı saat 23:00'da başlayacaktır.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
17 Şubat tarihinde yapılan ilk maçın rövanşı haftaya 24 Şubat Perşembe 2022 tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması 24 Şubat Perşembe akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Rövanş maçı deplasmanda olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz.