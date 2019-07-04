Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor

Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor

Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Arap basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün, başarılı kanat oyuncusu Rodrigues konusunda A Ittihad kulübüyle anlaştığını ve 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, A Ittihad formasıyla 9 maça çıkarken, bir kez de fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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