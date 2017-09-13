Fenerbahçe, Robin van Persie'nin Menajerini İstanbul'a Çağırdı

Fenerbahçe'de Van Persie problemi ve belirsizliği devam ediyor. Omuzundan sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'na gidip maçta oynayan ve oynadığı maçta da bu kez dizinden ciddi şekilde sakatlanan Van Persie, formsuzluğunun yanında sorumsuz davranışlarıyla da yönetimin sabrını taşırmış durumda.

KEES VOS'A AÇIKÇA ANLATILACAK

Fenerbahçe yönetiminin RVP'nin menajeri Kees Vos'u İstanbul'a çağırdığı ve kendisiyle yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşulacağı bildirildi. Yönetim menajer Vos'a rahatsızlıklarını dile getirecek.

YA DÜZELECEK YA GİDECEK...

Yönetim Van Persie'nin takıma olan faydasının mümkün olan en üst seviyeye çıkmasını istiyor. Eğer durum değişmezse Fenerbahçe, kulüp bulamamış olmasına rağmen RVP'nin sözleşmesini feshedecek.

RVP'NİN YERİNE ELJİF GELECEK!

RvP'nin sözleşmesi feshedildiğinde de ocak ayından itibaren takıma katılma şansı olan Eljif Elmas'ın lisansı 15. yabancı olarak çıkartılacak. Dizindeki sakatlık süren Robin Van Persie 2 hafta sonra takımla çalışacak.

(Takvim)