SPOR Fenerbahçe, Rize'de
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SPOR Fenerbahçe, Rize'de

SPOR Fenerbahçe, Rize'deAytekin KALENDER RİZE (DHA) - Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

10.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:57

SPOR Fenerbahçe, Rize'de

Aytekin KALENDER RİZE (DHA) - Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.50'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon'a gelen Fenerbahçe, buradan karayolu ile Rize'ye geçti.

Polis eskortu eşliğinde Rize'de konaklayacakları otele gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

SPOR Fenerbahçe, Rize'de

Kaynak: DHA

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