Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi
- Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa girdi.
26.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:22
- Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi
İSTANBUL - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da idmanda yer aldı.
Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
Saat 11.00'da başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
Öte yandan dün Fenerbahçe A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da çalışmada yer aldı.
Kaynak: İHA