Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenörler eşliğinde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA