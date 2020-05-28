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Fenerbahçe, Riva'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Riva'da çalışmalarını sürdürüyor
28.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:04

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 12 Haziran'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. 3'erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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