Fenerbahçe, Riva'da çalışmalarını sürdürüyor
Sezonun kalan kısmı için Riva'da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.
27.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:47
Sezonun kalan kısmı için Riva'da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.
Fenerbahçe, ligde kalan 8 haftalık periyot öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kamp çalışmasını sürdürüyor. Bu sabah yaptığı idmanda ise sarı-lacivertliler, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. Antrenman, düz koşu ile tamamlandı.
(İHA)
Kaynak: İHA