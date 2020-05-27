Fenerbahçe, Riva'da çalışmalarını sürdürüyor Sezonun kalan kısmı için Riva'da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.

Sezonun kalan kısmı için Riva'da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.

Fenerbahçe, ligde kalan 8 haftalık periyot öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kamp çalışmasını sürdürüyor. Bu sabah yaptığı idmanda ise sarı-lacivertliler, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. Antrenman, düz koşu ile tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA