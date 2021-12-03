Fenerbahçe rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Fenerbahçe maçı ne zaman? - Haberler
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Fenerbahçe rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Fenerbahçe maçı ne zaman?

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Fenerbahçe rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Fenerbahçe maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi yapılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

FENERBAHÇE RAKİBİ KİM OLDU?

Kura çekimi devam ediyor. Henüz kura çekimi sona ermedi.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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