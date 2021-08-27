Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında HJK Helsinki'ye konuk oldu. Fenerbahçe deplasmanda 5-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde HJK Helsinki, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadele 5-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
FENERBAHÇE RAKİBİ KİM OLDU, BELLİ Mİ?
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak. Sarı-lacivertlilerin Sparta Prag, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad ve Spartak Moskova'yla eşleşme şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların ise Legia Varşova, Antwerp, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien ve Stum Graz'la eşleşme şansı bulunmuyor.
Avrupa Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba: Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz