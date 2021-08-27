Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında HJK Helsinki'ye konuk oldu. Fenerbahçe deplasmanda 5-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi