Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında HJK Helsinki'ye konuk oldu. Fenerbahçe deplasmanda 5-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde HJK Helsinki, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadele 5-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

FENERBAHÇE RAKİBİ KİM OLDU, BELLİ Mİ?

Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak. Sarı-lacivertlilerin Sparta Prag, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad ve Spartak Moskova'yla eşleşme şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların ise Legia Varşova, Antwerp, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien ve Stum Graz'la eşleşme şansı bulunmuyor.

Avrupa Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi? Fenerbahçe UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 08:49:34. #1.15#

title