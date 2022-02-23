Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması için Çekya'nın Prag kentine giden Fenerbahçe, havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi karşılaşması için Çekya'nın Prag kentine giden Fenerbahçe, havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi son 16 turuna kalma mücadelesinde Çekya'nın Slavia Prag takımı ile rövanş maçı oynayacak olan Fenerbahçe Çekya'nın başkenti Prag'a vardı. Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe, karşılamanın ardından kamp yapacağı otele gitti.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Mesut Özil ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Miha Zajc ile UEFA listesinde bulunmayan Diego Rossi, Çağtay Kurukalıp ve Miguel Crespo kafilede yer almadı.

Fenerbahçe futbol takımı, bugün yerel saat ile 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da ilk bölümü basına açık olan bir antrenman gerçekleştirecek. - PRAG

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title