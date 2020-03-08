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Malcolm Thomas, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 7 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi müsabakasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup ederek, rakibi karşısındaki 7 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.

08.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:40
Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 7 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi müsabakasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup ederek, rakibi karşısındaki 7 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarıyı 46-29 önde tamamladı. Son çeyreğe de 14 sayı farkla (47-61) önde giren sarı-lacivertliler, final periyodunda çok zorlandı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime kısa bir süre kala maçta ilk kez 73-72'lik skorla öne geçti. Ali Muhammed'in 2 saniye kala kaydettiği basket, Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 7 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Sigorta'ya galibiyet sevinci yaşatmadı. Söz konusu 7 yılda oynanan 17 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, rakibine ligde ise 8 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 19 lig maçını da kazandı.

Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

Ahmet Nur Çebi derbiyi eşiyle izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, salona gelerek derbiyi izledi.

Siyah-beyazlı basketbol takımını yalnız bırakmayan Çebi, karşılaşmayı protokol tribününden eşi Berna Çebi'yle takip etti.

Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına büyük alkış

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosu büyük ölçüde dağılan ve sadece iki yabancı oyuncuyla mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, gösterdiği mücadeleyle taraftarlarından büyük alkış aldı.

Maçta 19 sayı geriye düşen, son çeyreğe 14 sayı geride giren siyah-beyazlı oyuncular, son topta kaybetmenin üzüntüsünü yaşamasına rağmen taraftarından destek gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, tribüne çağırıp birlikte tezahürat yaptıkları basketbolcuları uzun süre alkışladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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