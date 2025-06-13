Fenerbahçe Portimonense maçı ne zaman? Portimonense hangi ülkenin takımı?
Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de yapacak olan Fenerbahçe'nin sezon öncesi 6 hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Portimonense maçı ne zaman? Portimonense hangi ülkenin takımı?
Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık sürecinde karşılaşacağı 6 rakip takım belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Portimonense maçı ne zaman? Portimonense hangi ülkenin takımı?
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ilk rakibi ile İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
Kampa Portekiz'de devam edecek Sarı-lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile karşı karşıya gelecek. Yurda dönecek Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile taraftarları önünde karşılaşacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:
12 Temmuz: Fatih Karagümrük
17 Temmuz: Portimonense
20 Temmuz: Sunderland
23 Temmuz: Al Ittihad
26 Temmuz: Benfica
30 Temmuz: Lazio
PORTİMONENSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Portimonense Sporting Clube, Portimão'da yer alan bir spor kulübü. 14 Ağustos 1914'te kurulan spor kulübü, Primeira Liga'da mücadele eden futbol takımı ile bilinmektedir. Öte yandan Portimonense'nin futbolda bir veteran takımı, genç takımları ve basketbol takımı da bulunmaktadır.
Maçlarını 9,544 kişi kapasiteli Estádio Municipal stadyumunda oynayan Portekiz takımı, henüz hiç büyük kupa kazanamamıştır. Kulübün en büyük başarıları 1980'li yıllarda kazanılmıştır. Takım 1985-86 sezonunda UEFA Kupası'na katılmayı başarmıştır. Öte yandan 1983, 1987 ve 1988 yıllarında Taça de Portugal'da yarı finale ulaşmıştır.