Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık sürecinde karşılaşacağı 6 rakip takım belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Portimonense maçı ne zaman? Portimonense hangi ülkenin takımı?

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ilk rakibi ile İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Kampa Portekiz'de devam edecek Sarı-lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile karşı karşıya gelecek. Yurda dönecek Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile taraftarları önünde karşılaşacak.

12 Temmuz: Fatih Karagümrük

17 Temmuz: Portimonense

20 Temmuz: Sunderland

23 Temmuz: Al Ittihad

26 Temmuz: Benfica

30 Temmuz: Lazio

Portimonense Sporting Clube, Portimão'da yer alan bir spor kulübü. 14 Ağustos 1914'te kurulan spor kulübü, Primeira Liga'da mücadele eden futbol takımı ile bilinmektedir. Öte yandan Portimonense'nin futbolda bir veteran takımı, genç takımları ve basketbol takımı da bulunmaktadır.

Maçlarını 9,544 kişi kapasiteli Estádio Municipal stadyumunda oynayan Portekiz takımı, henüz hiç büyük kupa kazanamamıştır. Kulübün en büyük başarıları 1980'li yıllarda kazanılmıştır. Takım 1985-86 sezonunda UEFA Kupası'na katılmayı başarmıştır. Öte yandan 1983, 1987 ve 1988 yıllarında Taça de Portugal'da yarı finale ulaşmıştır.