Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. Orta saha oyuncusunun, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.

Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
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