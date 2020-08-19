Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
19.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 15 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la oynadığı maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, söz konusu hazırlık maçında rakibini 4-0 yenmişti.
Kaynak: AA