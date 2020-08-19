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Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
19.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 15 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la oynadığı maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, söz konusu hazırlık maçında rakibini 4-0 yenmişti.

Kaynak: AA

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