Fenerbahçe, Akhisar Maçındaki Saha Olayları Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarpor'da 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 11.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SİVAS BELEDİYESPOR ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN SEVK EDİLDİ

2- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR VE BANDIRMASPOR'DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

4- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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YORUMLAR (25)

  • SHENOL GUNESH:
    FENEV AKHİSAR''A YENİLİP TARAFTARLARI EZİK OLMASIN DİYE FENEV''İ SPOR TOTO SÜPER LİGDEN İHRAÇ EDİP ERMENİSTAN PREMİER LİGİNDE OYNATSINLAR. . !
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  • FENERLİ:
    Bir kıyak yapıp kulübü kapatsalar unutulur gider yazık bu taraftara artık çok oldu bu kadar acı..
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  • ŞENOL GÜNEŞİN KANI YERDE KALMADI:
    İLAHİ ADALET HERKESİN Bİ HESABI VARDIR UNUTMAYIN Kİ ALLAH IN DA Bİ HESABI VARDIR
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  • ESKİ FB Lİ:
    Arkadas mac oynayamiyor kazanamiyorsunuz sonra saha olaylari birakin be fenerin adini batirdiniz ben bile biktim fenerli olmaktan
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