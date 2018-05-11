Fenerbahçe, Akhisar Maçındaki Saha Olayları Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarpor'da 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 11.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
SİVAS BELEDİYESPOR ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN SEVK EDİLDİ
2- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
SAKARYASPOR VE BANDIRMASPOR'DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
4- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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FENEV AKHİSAR''A YENİLİP TARAFTARLARI EZİK OLMASIN DİYE FENEV''İ SPOR TOTO SÜPER LİGDEN İHRAÇ EDİP ERMENİSTAN PREMİER LİGİNDE OYNATSINLAR. . !Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bir kıyak yapıp kulübü kapatsalar unutulur gider yazık bu taraftara artık çok oldu bu kadar acı..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İLAHİ ADALET HERKESİN Bİ HESABI VARDIR UNUTMAYIN Kİ ALLAH IN DA Bİ HESABI VARDIRCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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her maçtan sonra sevkediliyor ama ceza yok mükafat var,onun için çirkefliğe devam.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Arkadas mac oynayamiyor kazanamiyorsunuz sonra saha olaylari birakin be fenerin adini batirdiniz ben bile biktim fenerli olmaktanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır