Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
19.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:41
Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: DHA