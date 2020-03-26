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Fatih Yıldız, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Fenerbahçe Performans Uzmanı Fatih Yıldız, futbolcuların evde antrenman programını değerlendirdi...

Fenerbahçe Futbol Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden futbolcuların antrenman programıyla ilgili bilgiler verdi.

26.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:06
Fenerbahçe Performans Uzmanı Fatih Yıldız, futbolcuların evde antrenman programını değerlendirdi...

Fenerbahçe Futbol Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden futbolcuların antrenman programıyla ilgili bilgiler verdi.

Fatih Yıldız, FB TV'ye yaptığı açıklamada, antrenmanlarla futbolcuların mevcut virüs karşısında vücut dirençlerini de düşürmemeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim için antrenmanın fiziksel yönünden daha fazla önem arz eden nokta, takım halinde olabilmek ve bazı şeyleri paylaşabilmek. Bunun için teknik ekiple birlikte böyle bir planlama yaptık. Ligler için alınan erteleme kararının hemen ardından bu çalışmaya başladık. Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil. Birebirken antrenman yaptırabilmek çok kolay değilken, online bir platform üzerinden bunu kontrol edebilmek gerçekten o oyuncuların isteğine, onların özverisine bağlı bir durum. Biz, şu ana kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımız gayet keyifli gidiyor."

Video kamera sistemi ile gerçekleştirilen antrenman programlarının detaylarını da paylaşan Fatih Yıldız, "Liglerin ertelenme kararı çıktığı andan itibaren biz, hafta hafta 1 aylık bir planlama yaptık. Programlarımız, her hafta değişerek devam ediyor. Daha çok sporcularımızın mevcut performansını korumaya yönelik çalışmalar planladık. Oyuncuların mevcut salgın karşısında vücut dirençlerini düşürmemeye dikkat ederek bir planlama yaptık." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların psikolojik durumları hakkında da bilgi veren Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolcunun yeri futbol sahasıdır. En büyük aksesuarı da toptur. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Futbolcular için de antrenörler için de yeni bir süreç. Farklı bir durum. Sahalara dönüş sürecini doğru bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Sahalarda en iyi şekilde kaldığımız yerden devam edebilmek adına bunu yapıyoruz. Fiziksel yönü var bu sürecin. Ama 'evde kal' çağrısının yapıldığı, insanların evlerinde olduğu bir süreçte takım halinde bir şeyler yapabiliyor olmak psikolojik açıdan önemli. Takımı mental olarak iyi gördüm. Oldukça motiveler ve hepsinin morali yerinde."

Kaynak: AA

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