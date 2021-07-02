Fenerbahçe, Pereira'yı borsaya bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, yeniden göreve getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeniden göreve getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay