Fenerbahçe, Pereira'yı borsaya bildirdi
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Fenerbahçe, Pereira'yı borsaya bildirdi

Fenerbahçe, Pereira'yı borsaya bildirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, yeniden göreve getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeniden göreve getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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