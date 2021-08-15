Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezonu Adana Demirspor maçıyla açılıyor. Saat 21.45'te Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmada iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Vitor Pereira sürpriz bir tercihe imza atarak forvette Serdar Dursun yerine Samatta'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Pelkas'ın yerine ise İrfan Can Kahveci ilk 11'de forma şansı buldu.