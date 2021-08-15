Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezonu Adana Demirspor maçıyla açılıyor. Saat 21.45'te Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmada iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Vitor Pereira sürpriz bir tercihe imza atarak forvette Serdar Dursun yerine Samatta'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Pelkas'ın yerine ise İrfan Can Kahveci ilk 11'de forma şansı buldu.
Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde sezonun ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkıyor. Kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katan Süper Lig'in yeni ekibi ile uzun süredir şampiyonluğa hasret sarı-lacivertlilerin mücadelesine saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak.
FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN, PELKAS VE VALENCIA YOK
Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu'nun dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Adana'ya götürülmeyen diğer isimler ise Nabil Dirar, Zanka, Mauricio Lemos ve daha önceden kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ile Mame Thiam oldu. Yeni transferlerden Burak Kapacak, Çağatay Kurukalıp, Steven Caulker ve Min-Jae Kim'in ise lisansları henüz çıkarılmadı.
İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta