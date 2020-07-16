Fenerbahçe pas organizasyonu çalıştı
Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
16.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:17
Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan futbolcular, idmanı çift kale maçla noktaladı.Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: DHA