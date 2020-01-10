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Fenerbahçe pas çalışması yaptı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

10.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:23
Fenerbahçe pas çalışması yaptı

İkinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren , bu yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmanın ilk yarım saati, basına açık yapıldı. Futbolcular antrenmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Öte yandan, Ersun Yanal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle idmanı takip eden basın mensuplarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İdmandan görüntüler

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Kaynak: DHA
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