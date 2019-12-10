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Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.

10.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:26
Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın 'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.

Metro Enerji Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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