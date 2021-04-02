Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti.
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Mücadeleyi 86-61 kazanan Sarı-lacivertliler, yarı final serisinde 1-0 öne geçerken aynı zamanda bu sezon ligdeki namağlup serisini de sürdürdü.
Herbalife Nutrition KBSL yarı final serisi ikinci maçı, 4 Nisan Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.Çeyrek Skorları: 1.Çeyrek: 20-192.Çeyrek: 22-153.Çeyrek: 25-144.Çeyrek: 19-13
Kaynak: Demirören Haber Ajansı