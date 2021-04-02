Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti.

Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Mücadeleyi 86-61 kazanan Sarı-lacivertliler, yarı final serisinde 1-0 öne geçerken aynı zamanda bu sezon ligdeki namağlup serisini de sürdürdü.

Herbalife Nutrition KBSL yarı final serisi ikinci maçı, 4 Nisan Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Çeyrek Skorları: 1.Çeyrek: 20-192.Çeyrek: 22-153.Çeyrek: 25-144.Çeyrek: 19-13

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Ali İhsan Su Özlem Zengin Hayati Yazıcı
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:33:26. #1.16#
title