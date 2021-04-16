Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg maçının ardından
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Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg maçının ardından

Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg maçının ardından
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup oldukları ve finale yükselemedikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

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Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup oldukları ve finale yükselemedikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lapena, "İlk yarıda savunmada bazı hatalar yaptık. Rakibe boş şut imkanı verdik. Üçüncü çeyrekten itibaren savunmada daha fazla direnç gösterdik. Maçın son dakikalarında güzel bir oyuna imza attık, iyi bir iş çıkardık ama kaybettik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm ancak takımımla ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Gelecek sezon yine Dörtlü Final'de yer almak ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in İstanbul'da düzenlenmesinin önemine dikkati çeken İspanyol başantrenör, "Dörtlü Final'i kulübümüzün ev sahipliğinde organize ettiğimiz için öncelikle başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'na ve Genel Menajer Arzu Özyiğit'e de teşekkür ediyorum. Kusursuza yakın bir organizasyona imza atıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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