Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekip, Kovid-19 testine tabi tutuldu. Testler sonucunda teknik ekipten bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.

Testi pozitif çıkan teknik ekip çalışanı, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.

Kaynak: AA