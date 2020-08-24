Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
24.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:45
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekip, Kovid-19 testine tabi tutuldu. Testler sonucunda teknik ekipten bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.
Testi pozitif çıkan teknik ekip çalışanı, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.
Kaynak: AA