SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdıSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı.
Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçeli oyunculara madalyaları verildi. Sarı-lacivertli oyuncular madalya töreninin ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak basın mensuplarına poz verdi.
Fenerbahçe Öznur Kablo oyuncuları, kupayı kaldırdıktan sonra tribünde karşılaşmayı izleyen başkan Ali Koç'un yanına gitti. Başkan Koç, bütün oyuncuları tek tek kutlayarak kupa ve oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı