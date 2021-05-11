SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
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SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdıSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçeli oyunculara madalyaları verildi. Sarı-lacivertli oyuncular madalya töreninin ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak basın mensuplarına poz verdi.

Fenerbahçe Öznur Kablo oyuncuları, kupayı kaldırdıktan sonra tribünde karşılaşmayı izleyen başkan Ali Koç'un yanına gitti. Başkan Koç, bütün oyuncuları tek tek kutlayarak kupa ve oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi.

SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı
SPOR Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
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