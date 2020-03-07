Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını törenle aldı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını törenle aldı.
Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi.
Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.
Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Organizasyonu ikinci tamamlayan İzmit Belediyespor'a da madalyaları takdim edildi.
Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), sarı-lacivertli takımdan Tuğçe Canıtez seçildi.
Kaynak: AA