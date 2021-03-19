Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi

19.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:16
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi

Kadınlar EuroLeague Çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanşı 71-61 kaybetmesine rağmen Final-Four'a çıktı.

Kadınlar EuroLeague Çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanşı 71-61 kaybetmesine rağmen Final-Four'a çıktı.

Fenerbahçe Öznur Kablo final yolunda ise UMMC Ekaterinburg-Dynamo Kursk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final Four, 16-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 4'lü finalin nerede oynanacağı ise henüz kesinleşmedi.


Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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