Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Öznur Kablo takımının kutlamalarından görüntüler Ödül töreni Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Tuğçe Canıtez ve Sevgi Uzun ile röportaj İSTANBUL - Fenerbahçe Öznur Kablo takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında...

Fenerbahçe Öznur Kablo takımının kutlamalarından görüntüler

Ödül töreni

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları

Tuğçe Canıtez ve Sevgi Uzun ile röportaj İSTANBUL - Fenerbahçe Öznur Kablo takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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