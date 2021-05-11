Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe Öznur Kablo takımının kutlamalarından görüntüler Ödül töreni Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Tuğçe Canıtez ve Sevgi Uzun ile röportaj İSTANBUL - Fenerbahçe Öznur Kablo takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında...
Fenerbahçe Öznur Kablo takımının kutlamalarından görüntüler
Ödül töreni
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları
Tuğçe Canıtez ve Sevgi Uzun ile röportaj İSTANBUL - Fenerbahçe Öznur Kablo takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ