Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni 3. tamamladı
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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni 3. tamamladı

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni 3. tamamladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu 3. tamamladı.

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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu 3. tamamladı.

Ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup olan sarı-lacivertli takım, üçüncülük müsabakasında Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşılaştı.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 64-58 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, organizasyonda 3. oldu. Sarı-lacivertliler, 7. kez son 4 takım arasında yer aldığı FIBA Avrupa Ligi'ni 2016'nın ardından 2. kez üçüncü bitirdi.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 2013, 2014 ve 2017'de ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 2012 ve 2015'te ise dördüncü olmuştu.

Sopron Basket ise 2009 ve 2019'un ardından üçüncü kez turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Üçüncülük ödülünü Ali Koç verdi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde üçüncülük karşılaşmasının ardından saha içinde ödül töreni gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımına üçüncülük ödülünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç verdi.

Başkan Koç, oyunculara ve teknik ekibe madalyaları ile şiltlerini takdim etti.

Öte yandan Sopron Basket de dördüncülük ödülünü aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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