Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselemedi
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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselemedi

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselemedi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup olan Fenerbahçe, finale yükselemedi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup olan Fenerbahçe, finale yükselemedi.

Sarı-lacivertli takım, 7. kez son 4 takım arasında yer aldığı organizasyonda bu kez finale yükselmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017'de de son 4'e adını yazdırmıştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 kez finale yükselen sarı-lacivertliler, şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Fenerbahçe, 2013'te UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonu 2012 ve 2015'te dördüncü, 2016'da ise üçüncü olarak tamamlamıştı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 18 Nisan Pazar günü üçüncülük müsabakasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Perfumerias Avenida-Sopron Basket maçını kaybeden takımla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg maçını, sarı-lacivertli taraftarlar tribünden takip etti.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada tribünlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda Fenerbahçe taraftarı alındı. Müsabaka boyunca takımlarına büyük destek veren taraftarlar, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Taraftarlar, finale kalamamalarına rağmen gösterdikleri mücadele dolayısıyla maç sonunda sarı-lacivertli takımın oyuncularını alkışlayarak moral verdi.

Ali Koç, maçı tribünden takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı tribünden izledi.

Kovid-19 testi 6 Nisan'da pozitif çıkan Başkan Koç, karantina sürecini tamamlamasının ardından sarı-lacivertli kadın basketbol takımına destek olmak için tribündeki yerini aldı.

Ali Koç, müsabakayı yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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