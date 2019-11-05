Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.

05.11.2019 10:46
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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