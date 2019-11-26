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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.

26.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, averajla lider durumda bulunuyor.

Famila Schio ise averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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