Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı

26.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:58
Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonyalı uzun oyuncumuz Kristine Vitola ile yollarımız ayrılmıştır. Kristine Vitola'ya verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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