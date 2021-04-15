Fenerbahçe Öznur Kablo'da tüm testler negatif
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da tüm testler negatif

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo'da tüm testler negatif

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın oynanacak Ekaterinburg maçı öncesinde takımdaki bütün oyuncuların koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

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Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın oynanacak Ekaterinburg maçı öncesinde takımdaki bütün oyuncuların koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague Yarı Finali'nde yarın saat 16: 00'da Rus ekibi Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 4 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son yapılan testlerde bütün oyuncuların testlerinin negatif çıktığını ve yarın oynanacak maç öncesi gerçekleştirilecek son antrenmana tam takım çıkacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Euroleague Women F4 kampına katılım sırasında yapılan tarama testlerinde, takımımızda hiçbir oyuncuda Covid bulgusuna rastlanmamıştır. Takımımız tam kadro halinde F4 kampına girmiş, bugünkü son idmanı tam kadro olarak yapacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadedeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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