Fenerbahçe Öznur Kablo'da Cecilia Zandalasini ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da Cecilia Zandalasini ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Cecilia Zandalasini ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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