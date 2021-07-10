Fenerbahçe Öznur Kablo'da 5 basketbolcunun sözleşmesi yenilendi
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da 5 basketbolcunun sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 5 basketbolcunun sözleşmesi yenilendi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kiah Stokes ile 3, kaptan Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Satou Sabally ve Jasmine Thomas ile birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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