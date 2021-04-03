Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, 2 oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, 2 oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür