Fenerbahçe Öznur Kablo, Alperi Onar'ı transfer etti
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Alperi Onar'ı transfer etti

Fenerbahçe Öznur Kablo, Alperi Onar'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon OGM Ormanspor forması giyen milli oyuncu Alperi Onar ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon OGM Ormanspor forması giyen milli oyuncu Alperi Onar ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Alperi Onar'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde daha önce BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Galatasaray'da oynayan 1.67 metre boyundaki ve 25 yaşındaki oyun kurucu, son olarak yine OGM Ormanspor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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