Fenerbahçe Öznur Kablo 15'inci kez şampiyon

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga EdisGALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 9, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 2, Holingvorth 17, Meltem Yıldızhan 3, Russell 9, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal, HruscakovaFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut, McBride 23,...

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam , Tolga EdisGALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 9, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 2, Holingvorth 17, Meltem Yıldızhan 3, Russell 9, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal, HruscakovaFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut, McBride 23, Iagupova 18, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 51'İNCİ PERİYOT: 17-27İLK YARI: 28-393'ÜNCÜ PERİYOT: 42-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 71-56'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu. Bu sezon oynadığı 34 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler tarihinde 15'inci kez mutlu sona ulaştı.Galatasaray karşılaşmaya Pelin Derya Bilgiç, Sude Yılmaz, Prints, Steinberga, Holingvorth 5'iyle başlarken; Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ilk 5'i ise Olcay Çakır Turgut, McBride, Iagupova, Sabally ve Stokes'tan oluştu. Mücadeleye Sabally'nin etkili oyunuyla giren Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 8-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Iagupova ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodun bitimine 2: 55 kala Tuğçe Canıtez'in serbest atış isabetiyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 9-19. Kalan bölümde aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 27-17 önde kapattı.2'nci periyoda savunmada daha iyi başlayan Galatasaray, hücumda da Pelin'in sayılarıyla farkı 6'ya kadar indirdi ve 5: 31 kala rakibine mola aldırdı: 25-31. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Fenerbahçe, McBride ve Iagupova ile etkili oldu ve mücadelenin ilk yarısını 39-28 önde geçti.3'üncü periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ev sahibi ekip, Prints'in periyodun bitimine 5: 55 kala serbest atıştan bulduğu isabetlerle farkı tek haneye düşürdü: 34-42. Bu dakikanın ardından rakibini top kaybına zorlayan sarı-lacivertli ekip, Iagupova ve McBride'tan bulduğu hızlı hücum sayılarıyla farkı 12'ye çıkardı: 34-46. Kalan bölümde etkili oyunuyla farkı daha da açan Fenerbahçe, son periyoda 16 sayı farkla 58-42 önde girdi.Son periyoda iki takım da hücumda iyi başlamadı. Mücadelenin bitimine 3: 52 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe, 16 farkla önde girdi: 49-65. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 71-56 skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.KULÜP TARİHİNDE 15'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞUGalatasaray karşısında seriyi 3-0 geçerek 2020-2021 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla birlikte tarihinde 15'inci kez lig şampiyonluğa ulaştı. Kulüp tarihinde ilk şampiyonluğu 1998-1999 sezonunda elde eden sarı-lacivertli ekip, diğer şampiyonlukları ise 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında elde etti.ALİ KOÇ KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİÖte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu önemli mücadelede takımı yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden izleyen Koç'a, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR