Fenerbahçe, Ozan ve Altay ile 1 puanı aldı
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Fenerbahçe, Ozan ve Altay ile 1 puanı aldı

21.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:07
Fenerbahçe, Ozan ve Altay ile 1 puanı aldı

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ve Altay Bayındır'ın kurtartışları sayesinde 1 puanı aldı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ve Altay Bayındır'ın kurtartışları sayesinde 1 puanı aldı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1'lik skorla sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekibe 1 puanı kazandıran isimler Ozan Tufan ve Altay Bayındır oldu. Müsabakanın 89. dakikasında Ozan Tufan attığı golle takımının beraberlik golünü kaydederken, genç file bekçisi Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bayındır, siyah-beyazlıların yakaladığı 5 gol pozisyonunda kalesini gole kapatarak adeta devleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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